PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Taavi Eilat analüüsib Kaja Kallase käitumist: „Juba Siim Kallase kogemuse pealt ei oleks ta tohtinud nii reageerida“

„Aktuaalne kaamera“ läks 23. augustil Kommunismiohvrite memoriaali juures peaministrilt selgitusi küsima. Kaja Kallas oli tõre, kandis musti päikeseprille läks lõpuks ajakirjaniku Madis Hindre (Eilati kursusevenna) küsimuste peale lihtsalt kaamera eest ära. „Mul on kõik need andmed olemas, aga see on alatu, et te minu käest neid asju küsite, sest mina ei vasta,“ teatas Kallas (vt allpool videot). „Nii ei oleks tohtinud ta reageerida juba Siim Kallase kogemuse pealt. See põhjustas omakorda palju suurema lumepalliefekti,“ ütleb Eilat.