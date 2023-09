POLIITIKARADAR | Üleerutunud opositsioon hakkas Kallase skandaalis rapsima

Kogu avalik poliitikaelu on nüüd nädalajagu elanud ainult peaminister Kaja Kallase abikaasa ettevõtteid puudutava skandaali mõjus. Start oli väga järsk, aga nüüd on suutnud end koguda nii Reformierakond ja koalitsioon ning ka opositsioon. Paraku on selle nädalase segaduse jooksul kõik osalised suutnud maha mängida osa võimalusi, kuidas olukord vajadusele vastavalt kas paremaks või hullemaks mängida. Ka riigieelarve koostamise eelse majandusseisu ümber on viimaks hakanud pilt selginema, nagu ka valitsuse võimalustes täita oma lubadust leida kokkuhoiu- või kärpekohti.