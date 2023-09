Milline oleks Eesti, kui Kalevipoeg oleks kemmergutes mehi lantinud, mitte Saarepiigat vägistanud?

„Raudmehed“ on minu jaoks ennekõike lugu, mille jutustus algab 20. sajandi alguses ning jõuab otsaga tänapäeva valevusse. Sõna otseses mõttes. Üks lugu algab Konstantin Pätsi kõige nooremast vennast Voldemar Pätsist, kes juhtis sajandi esimesel kümnendil Riigi Kunsttööstuskooli (praegune Eesti Kunstiakadeemia). Ühes Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskseltsiga leiti, et eestlaste kodud on koledad ja 1931. aastal anti välja vaibakirja kogumik, mis parendaks matsirahva naiste ilumeelt. On ju naine ajaloos pere pesa kuraator, hoides pihus kogu pere kujutavaid maitsevitsu. Vaid kaks aastat hiljem otsustasid Kodutütred valmistada Eesti Vabariigi 20. aastapäeva tähistamiseks vaiba ning kinkida selle president Pätsule, kes riputas selle eestiteemalisse tuppa pompeipunasele seinale. Samma treib jutustust edasi, avades ukse pompeipunase toa tagakambrisse, kus Päts peidab tüdrukute tikitud jockstrap’i, mille strateegilisse punkti on tikitud sõlena ilmnev punane rukkilill. Kui räpane, presidendihärra! Jockstrap’i võib Samma näituse valguses vaadata kui BDSM-subkultuuri erootilist rõivaeset. Või mitte.