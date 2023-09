Vastuoluline Aadu Hint: juunikommunist, kes hiljem süüdistas end Eesti rahva reetmises

Kirjanik Aadu Hint läks 1940. aastal juunipöördega „lehvivi hõlmu kaasa“, nagu on öelnud kirjandusteadlane Aksel Tamm. Astus suvel kompartei liikmeks ja kandideeris juuli keskel Riigivolikogu valimistel. Saaremaa kandidaadina valitigi ta Toompeale ja 22. juulil 1940 esines Hint esimest korda kõnega Riigivolikogu ees. „Ainult see, et nüüdsest alates Eesti riik kuulub Nõukogude Sotsialistlikkude Vabariikide Liitu, loob eelduse, et meie tõesti saame vabalt elada. Ja ma praegu soovin siin, et elaks hästi ja elaks humaanselt vaba Nõukogude Eesti,“ ütles ta.