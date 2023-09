POLIITIKARADAR | Keskerakonna juhivõitlus läks just karmiks: hirmutamine on täies hoos!

Järgmisel nädalal algab riigikogu uus istungjärk. Suvi on möödas ning selle ajaga pole leitud mingit lahendust, kuidas saada üle kevadel alanud valitsuse töö takistamisega opositsiooni poolt. Kui opositsioonil kippusid argumendid selleks otsa saama või vanaks jääma, siis Kaja Kallase skandaal andis uue ettekäände takistamisega jätkata. Kriitiline on koalitsioonile eelarve seaduseks koputamine parlamendis. Seda pole koalitsioon seni kokku leppinud. Kuidas aga Keskerakond peale uue juhi valimist sisemiselt ära peaks leppima? See ei saa olema kerge, eriti pärast seda nädalat.