Kuidas Julia Augist sai Alla Pugatšova

„Alla Pugatšova fenomen seisneb selles, et kogu tema repertuaar on alati paljudele inimestele autobiograafiline tundunud. Pugatšova laulusõnad on kogu aeg olnud hästi kaasaegsed, oma ajastut kajastavad ja seetõttu on inimesed sageli arvanud, et tema laulud räägivad just neist,“ räägib lavastuse idee autor ja produtsent Rene Kirspuu. „Seetõttu pole ka mingi ime, et Julia Augi tegelane end Alla Pugatšovaks peab. Tal on selline sisemine emigratsioon.“