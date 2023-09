Klantsitud ja läikiva imagoga LHV kasvab kiiresti. Hiljuti avati Ühendkuningriigis LHV Bank, nii et nüüd on ettevõte kasvanud rahvusvaheliseks. Üks kasvumootoreid on olnud äri, mida paljud pangad on pidanud riskantseks – teiste finantsasutuste teenindamine.