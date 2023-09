ANALÜÜS | Urmas Reinsalu isiklik kuningriik – riigieelarve erikomisjon. Arutab teemasid, millel pole riigieelarvega otsest seost

KES ON BOSS? Riigieelarve kontrolli erikomisjon on Urmas Reinsalule ideaalne platvorm, kus silma paista.

„Peaminister on kaotanud realiteeditaju,“ edastas Urmas Reinsalu Delfile enda pandud diagnoosi, kui oli selgunud, et Kaja Kallas ei kavatse tormata Reinsalu juhitavasse riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni. Andma aru oma abikaasa firma ümber puhkenud skandaalist. „Parlamentaarses riigis tegelebki parlament nende küsimustega, mis on olulised,“ rõhutas Reinsalu veel üle.