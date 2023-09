Võimupööre Keskerakonnas: kuidas Ratase tiim Edgar Savisaare murdis

Tallinna linnapeana töötav Ratas lüüakse Vabaduse väljaku kabinetist minema. Asemele potsatab Savisaar. Noor Ratas kardab vastu hakata: „Mis kaklust ma ikka oleks toona üles pannud?“ Muidugi ütleb ta Savisaarele, et erakonda pole mõistlik juhtida linnapeakabinetist. Staažikat poliitikut see ei koti.

Ratasele jääb okas hinge. 2010. aastaks on ta kokku pannud löögivõimelise rusika. Tema selja taga on Kalle Laanet. Rainer Vakra. Ain Seppik. Edgari eksabikaasa Vilja. Ja paljud teised. Nad kõik leiavad, et nüüd on aeg Savisaarele tõsiselt vastu hakata.