Häbi ja alandus Lilleorus. Kauaaegsete õpilaste kaebekirjad peatasid kogukonna juhi Ingvar Villido tegevuse joogaõpetajana

Juba kevadel sahistati Ekspressile: Lilleoru kogukonnas käärib. See on kogukond Rae vallas, mille rajas 1993. aastal koos oma õpilastega kriya-jooga õpetaja Ingvar Villido. Nad on rahvusvahelise kriya-jooga ühenduse võrgustiku liikmed, samuti asub seal Practical Consciousnessi kool, kus viiakse läbi kursuseid.