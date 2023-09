„Lihtsalt üks tavaline kutt“. Kuidas Vene noormees Eestisse põgenes ja Ukraina poolel sõjaga liitus

Nüüd tahtsid uurijad, et Dani Akel – noormees rulluiskudel – tunnistaks Shteini vastu ja ütleks, et tolle säutsud kannustasid teda meeleavaldusega liituma.

„Seltsimees luuretöötaja koputas uksele, aga me läheme homme ikkagi välja (tõenäoliselt jõua me jaoskonnast kaugemale, aga ikkagi), sest olukord on perses – ja sina nii-öelda oled KOHUSTATUD.“

„Nalja teha on lahe, aga 23. jaanuaril tuleb ikkagi välja minna ja öelda Kallile Juhile ja tema sõpradele, et nad uttu tõmbaksid (kuigi ma ei usu midagi ega oota midagi, ei taha ma kodus istuda).“

„Mulle tundus, et võiksin teha sõjaväelist karjääri ja saada armees demokraatlike muutuste eestvedajaks,“ meenutab ta. Ja lisab kohe: „See on osaliselt fantaasia. Mul on rikkalik kujutlusvõime.“

Kohtuprotsess on osa 2021. aasta jaanuaris käivitatud „sanitaarkaasusest“, mis suunatud ligi tosina Venemaa opositsioonitegelase Aleksei Navalnõi toetaja vastu. Riiklikud uurijad väitsid, et kutsudes inimesi üles osalema Navalnõid toetavatel protestidel pärast tema vahistamist, õhutasid kahtlusalused neid pandeemia ajal kehtinud piiranguid rikkuma. Süüdistatavaid ähvardas kuni kaheaastane vangistus.

Aasta jooksul, mil ta teenis Venemaa piiril snaiprina, loobus ta sellest mõttest. „Ma nägin piisavalt, mis Vene armees toimub,“ selgitab Dani. „Armee on allakäigul. See on lagunenud.“

Meduzale kirjeldas Akel end „lihtsalt tavalise kutina“. Koolis oli ta huvitatud ajaloost ja poliitikast. 16aastasena mõistis ta: „Inimesed on õnnelikumad riikides, mis tegutsevad demokraatlike põhimõtete järgi.“ Ta otsustas, et teeb Venemaa muutmiseks kõik endast oleneva. Neli aastat hiljem liitus ta Vene armeega.

„Mind ajas stressi mõte, et pean kas riigist põgenema või vangi minema,“ ütles ta. „Vene vangla on igaühe jaoks kohutav, kohutav kogemus.“ Ta kaotas selle aja jooksul kiiresti kaalu.

Akel ei eitanud, et ta rikkus meelavaldusel osaledes pandeemiareegleid. „Arvestades asjaolusid oleks olnud rumal öelda: „Ma ei rikkunud karantiinieeskirju, ma ei tunnista end süüdi!“,“ selgitas tema advokaat Mihhail Birjukov . Selle asemel nõustus ta kokkuleppega, mille kohaselt ei saa kohtunik talle määrata rohkem kui kaks kolmandikku seadusest tulenevast maksimaalsest karistusest. „Uurimine eeldas, et pärast kokkuleppe sõlmimist ja enese süüdi tunnistamist astub Akel veel sammu edasi ja nimetab isikud, kelle üleskutsete peale ta protestile läks,“ ütles Birjukov.

Sõbrad toetasid teda, aga oma vanematelt ta eriti mõistmist ei leidnud.

„Nende arvates on Venemaal omad huvid ja need huvid tuleb igal juhul rahuldada. Nad ei näe ilmselget: et kogu meie riik kohandub ainult Putini huvide ja soovide järgi.“

Akel räägib, et enne seda, kui tema juhtum jõudis kohtusse, helistas uurimisrühma juht talle koju ja palus tal välja minna, öeldes, et neil on vaja rääkida. „Läksin välja ja rääkisin temaga näost näkku. Ta üritas minu pähe tungida, aga ma ei kaalunud kordagi, et võiksin kuradiga lepingu sõlmida.“

Samal ajal mõistis Akel, et ükskõik mida ta ka ei teeks, kahtlustavad kohtuasjas süüdistatavad ja nende toetajad teda selles, et ta töötab salaja prokuratuuri heaks. Ta rääkis ühest juhtumist, kus Oleg Navalnõi, teine süüdistatav „sanitaarasjas“, olevat talle öelnud: „Meil ei ole põhimõtteliselt mingit kahtlust, et teid on ära ostetud ja et te aitate neil saavutada mingit etteantud tulemust.“ (Navalnõi ise ütles Meduzale, et ta pole Akeliga sõnagi vahetanud ja „ei ole kunagi sellist asja öelnud“, kuid ta mäletab, et Akel oli prokuratuuri tunnistaja.)

„Kui me ei teadnud temast midagi ega olnud näinud tema intervjuusid, arvasime, et tegu on lihtsalt mingi valetunnistajaga, kelle nad on värvanud meie vastu ütlusi andma,“ rääkis „sanitaarasjas“ süüdistatav Lucy Shtein. „Aga ta rääkis lõpuks [kohtus] ausalt, öeldes, et ta ei olnud meie Twitteri postitusi lugenud ja et meeleavaldusele minek oli tema enda mõte.“

Moskva kohtunik Maria Leonova mõistis Shteini augustis 2021 aastaks osalisse koduaresti. Teistele süüalustele määrati sarnased karistused: mitmed neist, Shtein kaasa arvatud, lahkusid varsti Venemaalt. Dani Akelile määrati 100 000 rubla (1278 eurot) suurune trahv.