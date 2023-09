Autistlik naine: kui valitsus ei meeldi, on seal koos „autistid“. Me pole teistest kuidagi agressiivsemad või rumalamad!

MÜÜTE PALJU: „Peamiselt häirivad mind need, mis kujutavad meid kuidagi kehvemate või vähematena. Et oleme ohtlikud, isekad, agressiivsed, empaatiatud, robotlikud, tundetud, ettearvamatud, saamatud, taipamatud või et meie reaktsioonidel-käitumisel pole mõistlikku põhjust,“ ütleb Birgit Soans.

Ma olen end terve elu teistest erinevana tundnud. Õigemini tundnud, et teised on minust erinevad. Mõtlesin ikka, et me kõik elame võrdlemisi sarnastena sarnases maailmas, aga mul on mingil veidral põhjusel keerulisem. Pidasin end läbikukkunud inimeseks.