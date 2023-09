Kas Soome rahvuslik kunstimuuseum on külastamist väärt?

Mis aga on, on korralikud külastajate hordid. Kuigi minu palverännak toimus nädala sees, oli muuseum sellegipoolest rahvast täis. Neist enamik soomlased, mõned Aasia turistid sinna vahele. Kumus olen niivõrd suurt tunglemist näinud vaid avamistel. Ühekordse külastuse puhul ei oska muidugi arvata, kas soomlased tõepoolest ihkavad oma kunstilätteid uurida enam kui eestlased. Oskan aga öelda, et suurt huvi tol päeval ei pälvinud ainult Ateneum, vaid ka Kiasma, kus parasjagu oli ja on siiani käimas uue aja Soome rahvuskangelase Tom of Finlandi mastaapne ülevaatenäitus. Lõbus oli näha järjekorda videoteoste ees ning terveid perekondasid imetlemas Tomi poiste seinast-seina-tegevusi. Miski ütleb, et meie rahvusmuuseumis oleks niivõrd eee… jõuline etteaste kutsunud esile nii mõnegi kunstisõbra pahameele. Kuid see ei ütle midagi institutsioonide, vaid publiku valmisoleku kohta olla avatum sellele, mida sobib kunstisaalis – ja veel rahvuslikus – näidata.