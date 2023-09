Arhitektuurikriitik analüüsib uuenenud Vana-Kalamaja tänavat: mõlemad tänavaotsad on üsna lopsakalt lõpetatud

Ometi pole Vana-Kalamaja tänav ju midagi vapustavat – Ameerika avastamine –, vaid üks viisakas lahendus, kus on olemas enesestmõistetavad asjad: pink, prügikast, puu, rattahoidik, valgustus, lugupidav suhtumine kõigi kulgejate vastu. Ühtaegu on see viide, kuivõrd vähenõudlik ja alandlik rahvas Tallinnas elab ning millise piskuga seni on rahule jäädud. Paistab, et linnaruumi loomulikuks olekuks on rumalalt hakatud pidama lumes kahlamist, poriga pritsimist, kõrgeid äärekive, muhklikke, postide, autode ja prahiga täidetud kõnniteid.