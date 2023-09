VABANDAB: „Mõistan täielikult, et minu varasemad vabatahtliku osavõtuga praktikad võisid palju hiljem tekitada muret või vääriti mõistmist, ning mul on kahju, kui keegi koges neist negatiivseid tagajärgi,“ ütleb Ingvar Villido.

Loodan, et see selgitus aitab mõista minu varasemaid perioode ning seda, kuidas see on juhtinud mind välja töötama meetodit, mis võib aidata inimestel saavutada parema tasakaalu ja heaolu oma elus