NÄDALA FILM | Tundub, nagu istuks joodikust piraat Jack Sparrow Prantsuse kuninga troonil

Seal kõrval on aga veel üsna suur hulk inimesi – osaga neist olen isegi kohtunud! –, kelle maitse on palju spetsiifilisem: nad eelistavad ennekõike just kostüümidraamasid, ja mida kleepuvam, elukaugem ja ebausutavam, seda suuremat naudingut see pakub. Kõik need vaatajad võiksid nüüd aga heaga lugemise pooleli jätta, minnagi rõõmsalt kinno tänavu Cannesi filmifestivali avanud „Jeanne du Barryd, kuninga favoriiti“ vaatama ja luban, et saate just seda mida vaja. Kõik teised aga: olge hoiatatud!