Pausi võtmine pole võimalik: nõnda värisemegi kõik püüus napis hetkes rahu leida

Seda teksti kirjutades ja Keithy Kuuspu lavastusest mõeldes tiirlevad mõtted mu peas aja ümber. Aeg on ühiseks teguriks nii lavastuse tutvustuses kui ka dramaturg Laura Cimini kirjutatud essees, ajalistele tegevustele viitab pealkirigi. Tõsi, see on siinkohal küll liigne üldistus. Kuuspu lavastuse valguses pean silmas aega, mis on kõne all, kui kostub lause „mul ei ole aega“ või selle kujundlikum alternatiiv „mul on kiire“.