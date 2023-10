PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Youtuber Sidni Tomson: mitte keegi, kes mind sotsiaalmeedias jälgib, ei tea, mis mu elus toimub

Ta ei eita, et mõtleb ka üle, kuid talle lausa meeldib seda teha. „15aastasena ma küll ei analüüsinud ennast, siis ma lihtsalt vaatasin Justin Bieber'i pilte ja kujutasin ette, kuidas me abiellume.“

Kuid 17aastane Sidni juba analüüsis ennast. „Kuna ma võtan kõike alati rünnakuna, on see analüüs aidanud mul endaga tegeleda.“

Viimase aastaga mõistis ta, et polegi nii avatud raamat, kui ise arvas. Naljatledes ütles sisulooja, et see on justkui professionaalne manipulatsioon. „Mitte keegi, kes mind sotsiaalmeedias jälgib, tegelikult ei tea, mis mu elus toimub sellal, kui mul ei ole kaamerat näos. See oli minu jaoks suur šokk ja mul oli ikka mitu mental breakdown’i (vaimne kokkuvarisemine - ingl) sellepärast.“

Sotsiaalmeedia illusioonid

Sidni peab ennast aga ka üsna laisaks inimeseks, ta arvab, et just seepärast meeldib talle tegeleda sotsiaalmeediaga. „Tegin esitluse TikToki filtrite kohta, mis ma teinud olen, aga ma nägin seda kolmanda inimese perspektiivist ja mõtlesin: Sidni, sa räägid praegu, et tegid kõva tööd, aga sa tegid TikToki filtri.“

Ta ei pea enda tööd lihtsaks, kuid ütleb iseendale siiski pidevalt, et see pole päris töö. „Teised inimesed päriselt rügavad tööd teha, aga mina tegin TikToki filtri. Need filtrid on meie ajastu kurjajuur.“

TikTokil on viimasel ajal peal automaatne filter, kui hakkad videot filmima. „See teeb veel hullemaks asja. Olen tahtnud voodis kräsupeaga mingit lolli videot teha ja siis mul on mingi ilufilter peal. Kustkohast see veel tuli! Mina ju ei pannud seda. Ühiskond ja sotsiaalmeedia suruvad meile peale midagi, mida tegelikult vaja ei ole.“

Nilbed kommentaarid tänaval

Juba 14aastasena on ta saanud meestelt nilbeid kommentaare.

„Ikka on tahetud läbi n...a ja kuskile autopagasnikusse panna, on öeldud, et mul on autos teip, võin su istme külge kinni panna.“

„Stutis ja Hollywood’is mina kardan käia natukene. Kui ma näiteks olen oma tüdruksõbraga seal, siis ikka natuke kardan, et äkki keegi tuleb ja annab natukene peksa...“