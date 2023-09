Eesti Energia miljoneid neelanud projekt Ameerikas sai tagasilöögi. Eestlased ärist ei loobu: „Uurime erinevaid ärivõimalusi!“

Keset kivikõrbe föderaalvalitsusele kuuluval maal on eestlastel seni olnud luba tegeleda teadus-arendustegevusega. Et põlevkivi ärilisel eesmärgil kasutada, oleks vaja uut, kangemat luba. Suve lõpus andsid eestlased aga teada, et ei plaani seda teha.