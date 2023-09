Terviseentusiast: kuidas mul õnnestus saada oma vanusest bioloogiliselt kümme aastat nooremaks

STSEEN FILMIST „KLASSIKOKKUTULEK“: Raivo Adlas, Mait Malmsten, Henry Kõrvits. „Näeme ju ise kas või klassikokkutulekul, et sama aasta mehed-naised võivad olla nii nooruslikumad kui ka põduramad. Mõned inimesed suudavad justkui kella eirata ja vananevad bioloogiliselt aeglasemalt,“ kirjutab Marje Aksli.

Kuid see, et Eesti inimesed hakkavad alates poolesajandast sünnipäevast tasapisi hääbuma, ei pea ju kehtima minu puhul. Tegelikult ei pea see kehtima mitte kellegi puhul, aga seda tõde pole meile veel puust ja punaseks tehtud.