Maskis tüdruk korraldab veresauna sinu telekas

Kui maskitüdruku õõvastav ja lummav kuvatõmmis Netflixi menüüsse jõudis, oli play-nupp põhimõtteliselt ennast ise juba ära vajutanud. Tõepoolest, kui nägin esimest korda neid klaasistunud silmi ja seksikat pilku roosa maski tagant piilumas, siis esimene mõte, mis peast läbi käis, oli „ohoo, hoia nüüd piip ja prillid, „Squid Game“!“, ning vaatama asudes hõljus see võrdlus pea kohal päris mitme osa vältel. Mitte, et loo jutustuse stiil oleks sarnane – pigem vastupidi. Lihtsalt sarja vaadates tabab sind samasugune paralleelmaailma kultuurišokk, mis tõmbab endasse kui must auk kosmoselaeva. Või on see hoopis äratundmine, mitte šokk. Kohati tundub, et eestimaalaste tööorjamine, interneti- ja alkolembus on mingis mõttes korealastega samal lainel ja võib-olla seetõttu läheb see kraam siin meile nii hästi peale.