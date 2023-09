SARI | Verist „Maskis tüdrukut“ vaadates tabab kultuurišokk, mis tõmbab endasse kui must auk kosmoselaeva

Lihtsalt sarja vaadates tabab sind samasugune paralleelmaailma kultuurišokk, mis tõmbab endasse kui must auk kosmoselaeva. Või on see hoopis äratundmine, mitte šokk. Kohati tundub, et eestimaalaste tööorjamine, interneti- ja alkolembus on mingis mõttes korealastega samal lainel ja võib-olla seetõttu läheb see kraam siin meile nii hästi peale.