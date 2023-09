Janek Mäggi: 10 aastat tagasi ei kujutanud ette, et Kõlvartist võiks saada Keskerakonna esimees, peaminister. Täna kujutan seda väga hästi ette

PARTII TULEB LÕPUNI MÄNGIDA! Hea kabetajana soovitab Janek Mäggi peaminister Kaja Kallasele mitte ametist loobuda: „Kabes on nii, et sul võib olla kehv seis, aga mäng on läbi alles siis, kui kõik nupud on laualt läinud.“

FOTO: Andres Putting | Delfi Meedia