JAIK. Kvantvõimsusega Krahl.

Kuna isiklikkus on moes, siis tunnistan, et kirjutamisajend on minulgi äärmiselt isiklik. Sattusin vestlema uue teatrikompanii JAIK (mille alla kuulub ka Von Krahli teater) esimese lavastuse „Giselle’i“ järelpeol hea kolleegi ja kamraadiga, kes kurtis, nagu ikka, et 90ndatel oli kõik palju parem kui nüüd, isegi teatrikriitika.