NÄDALA FILM | „Tume paradiis“. Autentne psühholoogiliste lõksudega labürint

Kuna tegemist on autori teise täispika filmiga, siis saabki põgusalt rääkida tema käekirja kujunemisest, mis Ruumeti puhul on pigem muljet avaldav. Ta on suutnud säilitada oma eelmise filmi tugevused ning arendada edasi seda, mis Lõuna-Eesti metsade vahel eksleva Allari ja tema bemmivendadest kamraadide puhul võib-olla nii hästi ei toiminud.