Aaltode arhitektidepaari värvikas elu: olen õnnelik, et olen võinud elada koos sinuga nii vihmas kui päikeses

Romaanina on Jari Järvelä „Aino A.“ kahtlemata meisterlik kirjatükk. Tempo on hea, kõik oluline saab liigse sõnavahuta mainitud, pisuke huumorivirvendus viskab samuti sisse, aga tervik lõpuni ei veena. Neilt lehekülgedelt vaatab vastu üks otsata hädaorg: mees on joomarist hoorapurikas, käitub kui üks eneseimetlejast suur laps, kes midagi asjalikku ei tee, aga raha maha prassima on küll varmas. Aino peal on nii kodune majapidamine kui lapsed, töökorraldus büroos, lisaks arhitektuurikonkursside ajagraafikutel silma peal hoidmine ja viimaks veel ka Arteki mööblifirma asutamise ja käigus hoidmisega seonduv.