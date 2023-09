UPS! Koalitsioon hääletas kogemata neid kritiseeriva eelnõu poolt: „Riina Solman andis soovituse, mis nuppu peaks vajutama!“

TOHOH! Riina Solmanil on Anti Haugasele suisa nii tugev mõju, et viimane hääletab Solmani näpunäidete järgi.

„Tegelikkuses on koalitsioon asunud niigi habrast poliitilist kultuuri kiiresti ja jõuliselt lõhkuma. Mitmed ühiskonnas väga suurt poliitilist kaalu omavad eelnõud on Vabariigi Valitsus esitanud huvirühmadele vaid formaalselt kooskõlastamiseks, määrates kooskõlastamise ajaks üksikud päevad, mille eesmärk on igasuguse sisulise arutelu vältimine. Sellist käitumist ei saa aktsepteerida,“ seisis eelnõus, mille poolt hääletas kokku 23 saadikut nii Reformierakonna, sotside kui Eesti 200 fraktsioonist.