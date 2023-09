Mart Lätte: Venemaa külmkapi ja televiisori küsimus. Ilged ajaloolised propagandajuhised jõuavad ka kõrgkoolidesse

Vene riik paneb aina enam rõhku ideoloogia kujundamisele. See on seletatav sotsiaalmajandusliku olukorra halvenemisega – kui külmkapp on täis, pole vaja televiisorile suurt rõhku panna, aga kui leivale pole midagi määrida, on vaja kehva olukorda kuidagi põhjendada.