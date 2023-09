Jaak Aaviksoo: Eestil on hästi läinud siis, kui oleme kaubateede ääres, mitte tupiktänava lõpus

Tänu Jaak Aaviksoo isiksusele tuli ja jäi Eesti komberuumis käibele omadussõna „reljeefne“. See tähendab selgelt esile toodud ja nii jõuliselt välja öeldud mõtteid, et need võivad haiget teha. Eesti Ekspressile antud tavapäraselt reljeefses intervjuus räägib Aaviksoo Eesti jaoks sõjaga kaasnevast ohust ning soovitab Reformierakonnal peaministri võimalikult kiiresti välja vahetada.