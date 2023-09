POLIITIKARADAR | Jõudsite maksutõusudest juba hinge tõmmata? Ärge muretsege, uued on juba teel

Valitsus on suure pressimise peale valmis saanud eelarve ja nelja aasta eelarvestrateegia. Või kas ikka on? Sest kas asi on valmis, kui seal on tühjad read nii kärbete kui oodatavate tulude osas? Kogu protsessist kumab peataolekut, suutmatust kokku leppida ning ideedepuudust. Keskerakonnas on samas pukis uus juht, kellel ideedepuudust olla ei tohiks. Seni me neid aga veel näinud ei ole.