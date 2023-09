Eksitava välimusega ja ohtliku toote levitamine on keelatud ning selle eest on võimalik määrata rahatrahv. On võimalik, et kärbseseenekapsel on just niisugune toode. Selle üle võivad otsustada lausa mitu asutust: tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA), terviseamet või põllumajandus- ja toiduamet.