Tiit Hennoste: 30 parima kirjaniku või maalikunstniku palga kinni maksmine ei nõua miljoneid

Hiljuti 70 aasta juubelit tähistanud keelemees Tiit Hennoste on endiselt terav. Ja kokku saada pole temaga just kerge – „vanainimese rahulik elu“, muheleb ta ise, tormates ühelt kohtumiselt teisele. Kohtume Tartu ülikooli peahoone kõrval kunagises keemiahoones tema kabinetis, et küsida, mida arvab meedia- ja keeleasjatundja kaasaja meediasoustist ja eesti keele tulevikust.