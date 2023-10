Hüvasti, Eesti Wabariigi saatkond New Yorgis!

„Välisministeeriumi eelarvet oli sedavõrd kärbitud, et New Yorgis polnud enam võimalik pidada ei peakonsulit ega konsulit, vaid ainult asekonsulit, kes oli samal ajal peakonsuli kohusetäitja. New Yorgi esindus oli jäetud vaeslapse ossa, mis on end piinlikult tunda andnud ka järgnevate aastakümnete keskel,“ meenutab Jaakson oma raamatus „Eestile“.