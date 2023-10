Palju õnne, Rootsi majandus! Eestlased nuumavad panku üha suuremates summades

Eesti pankuritele tõi õnne ja õnnetuse euribori tõus. Eestlased on teinud lõviosa oma laenulepingutest ujuva intressimääraga ja euribori kasvades maksavad nagu segased. Kuue kuu euribor oli veel mullu juunini miinusmärgiga. Nüüd aga on ta juba tasemel 4,125 protsenti. Eluasemelaenu võtjad – eriti need, kes said laenu hiljuti – võtavad toimuvat vägagi valusalt.