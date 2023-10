Toomas Volkmann: "Elame aegade lõpus."

„Ma olen fondihull,“ ütleb Volkmann, kui viitan enne inteka ametlikku algust pöörasele ja pöörlevale näituseteksti kirjatüübile. Ise nimelt oleksin oodanud midagi minimalistlikku, staatilist, viisakat. Noh, nagu ikka need asjad käivad, et graafika jumala eest näituse sisu ei varjutaks. „Mul on neid fonte terve hulk kõrvale pandud, kogun neid eraldi folderisse,“ jätkab päevakangelane.