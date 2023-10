Eestis kümneid krüptoärisid „juhtinud“ torumees: „Ma ei teadnud, mis miljonid sealt läbi käisid!“

Samal ajal on nii mõnigi neist äridest jätnud endast maha õnnetud ohvrid mujal laias maailmas. Otsisime need rahapesuvastased “sõdurid“ üles, koputasime nende uksele ja küsisime, mis läks valesti.

Ekspressi toimetusse saabub mai keskpaigas tagasihoidliku välimusega 65aastane Igor Toršin – 2018. aasta alguses on Eesti Päevaleht teda intervjueerinud kui sotsiaalmaja elanikku, kes pidi taluma joodikutest naabrite terrorit ja vägivalda. Toona selgitas Toršin, et on töötu ja tervisehädade tõttu pole tal lootustki leiba teenida. Parasjagu taotles ta endale töövõimetust.