POLIITIKARADAR | Kes teab kedagi, kel pole Kaja Kallasega mingit kana kitkuda?

Poliitik peab tegema raskeid otsuseid. Need ei meeldi kunagi kõigile, kui üldse kellelegi. Aga peaminister Kaja Kallasel on sel aastal kuidagi õnnestunud valitseda nii, et parasjagu kitkumisel olevaid kanu on terve toatäis. Mõned vastuseisud on vältimatud, aga mõni oleks ehk olnud välditav. Kas kuidagi oleks saanud riigikogu punnseisu sügisest jätkumist vältida, pole enam mõtet küsida – see aeg lasti mööda. Nüüd leiutab spiiker Lauri Hussar uusi formaate, kuidas olukorda lahendada. Kuigi on teada, et hoovad selleks on ainult ja ainult riigikogul endal. Õpetajatele antud naeruväärne palgatõus aga nõuab kiirelt lahendust Eesti 200 ministrilt, muidu kaotavad nad respekti valdkonnas, milles neil tõesti on tugev kompetents.