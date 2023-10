Igikeltsast sulavad välja zombi-viirused ja tuumajäätmed

Juulis internetis levima hakanud droonivideol on näha hiiglaslik kraatrisarnane moodustis keset inimtühja Siberi maastikku. Selle sügavus on ligikaudu sada meetrit ja läbimõõt üle kilomeetri. Kraatri põhjast filmitud kaadrist paistavad ülal kasvavad kuused kui hambatikud. Videos seletab kraatri uurija Erel Strutškov, et viimasel ajal on kraater laienenud aastas enam kui kümme meetrit.