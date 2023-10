WRC Eestisse toonud Tarmo Hõbe: teistes riikides peaks rallist saama sarnane kogupere festival nagu Rally Estonia

Pean tunnistama, et täna ärkasin 4.15. Aga jah, olen hommikuinimene. Mulle meeldib vara ärgata, olen hommikuti hästi efektiivne. Mind on õnnistatud väikse unevajadusega, viis tundi und on minu jaoks optimaalne.

Enamik päevadest on üheksast kuni õhtul viie-kuueni koosolekuid täis. Hommik on see hetk, kus saab rahulikult kõik meilid üle vaadata, mõelda ja planeerida.

Üks sinu karjääri suursaavutus on Rally Estonia muutmine WRC etapiks, oled üks kolmest selle asutajast ja peakorraldajast. Paraku on WRCs konkurents alla käinud ning publikuhuvi on suur ainult Soomes ja Eestis. Kui sulle pakutaks tööd kogu WRC-sarja turundusjuhina, siis mida peab muutma, et rallist saaks taas menukas spordiala?

Oleme ralli korraldajana olnud olulised just selle pärast, et oleme Rally Estonia ellu viinud suure kogupere festivalina. See on suund, millega kõik teised riigid peaks järgi tulema.

Aga paljudes riikides on rallil pikad, 50–60 aastat vanad traditsioonid, seal ollakse mugavustsoonis. Kuigi me juba oleme teisi korraldajaid väga palju motiveerinud. Sel aastal tulid Rally Estoniat vaatama kuue või seitsme korraldava riigi delegatsioonid.

Tuldi kaugelt väga suure delegatsiooniga, kuna teati, et seda, mida meie siin teeme, armastavad fännid ja ootab [WRCd korraldav firma] Promootor. Nüüd Tšiili rallit vaadates nägin väga palju tuttavaid elemente, mida meie teeme.

Mida siiski teeksid, et WRCs tekiks jälle tõeline võistlus?

Iga spordiala algab konkurentsist. Hetkel selline kahe ja poole tehasemeeskonnaga konkurents on nii nagu ta on...

