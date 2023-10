NÄDALA FILM | Aasta oodatumaid dokumentaale „Päikeseaeg“ on avastusretk piirialade peidukatesse

Vilunud mängufilmide monteerija (Veiko Õunpuu „Free Range“ ja „Roukli“, Lauri Lagle „Portugal“), dokumentaal- ja eksperimentaalfilmide produtsent (Carlos Lesmese „Üht kaotust igavesti kandsin“ ja Miguel Llansó „Jeesus juhatab Sind kiirteele“) ning filmikooli õppejõud Liis Nimik on saanud režissöörina valmis esimese täispika dokumentaalfilmi „Päikeseaeg“. See aja ja juhuse koostöös valminud teos – nagu autor ise selle kohta ütleb – on paljuski tõukunud samast eksperimenteerivast-otsingulisest vaimust nagu enamik filme, mille juures Nimik on tegev olnud.