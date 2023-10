R2 uus juht: „Olukorrast riigis“ läheb pausile, „Õhtuse vööndi“ formaat muutub

Juba mõnda aega on muusikaringkondades murelikult sahistatud, et R2 programmi ootavad ees suured muudatused. Kevadel 30 aasta juubelit tähistanud raadiojaam on ikka olnud melomaanide jaoks ammendamatu uue muusika varasalv, kus kuuleb kõike hiphopist reggae ja metal’ist ambient’ini. Samuti on R2 üks väheseid riiklikult toetatud alternatiivmuusika kasvulavasid. Areen uuris seniselt hommikuprogrammi eestvedajalt Margus Kamlatilt, kes alustas 1. septembirst tööd raadiojaama uue juhina, mis plaanid tal R2ga on.