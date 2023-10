Nils Frahm: peaksime oma töökohad üles ütlema, käed mullaseks tegema ja 50 aastaga oleksid probleemid kadunud

Maailma hetke kõige olulisem muusik („the single most important artist in the world right now“). Just nii ütles Nils Frahmi (41) kohta hinnatud BBC muusikaajakirjanik ja DJ Mary Anne Hobbs. Lause, mida ikka ja jälle tsiteeritakse, aga põhjusega, sest Frahmi puhul pole sageli ülekasutatud sõna „geenius“ üldsegi liialdus.