Jalutan uute riiete poes ringi, sest aeg-ajalt on siiski uusi riideid vaja ka sellistel pühendunud kaltsukarottidel nagu mina. Lähen reisile ning garderoobis vaja täita teatud lüngad, praktilistel ja romantilistel põhjustel. Ja kõhe on olla, nagu on alati viimasel ajal mõne „pärispoe“ uksest sisse astudes.