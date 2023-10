Sulev Vedler: Kaja Kallas läheb ajalukku palavalt armastatud ja rohkelt kirutud peaministrina

Nädalavahetusel ulus Tallinnas nii tugev tuul, et Toompeale tõustes pelgasin, et puhub mul prillid peast. Nokamütsi võtsin heaga ära. Ümbrus oli täis murdunud oksi. Linnas võis siin-seal näha juurtega maast välja kistud puid. Patarei vangla katuseplekk lõgises nii tugevalt, et see tundus kohe lendu tõusvat. Patkuli trepil lebasid katusekivide killud, mille torm oli lahti lõhkunud Stenbocki maja kiviaialt. Merekaldal pakkusid lained külma dušši.