NÄDALA SARI | Korea draama „Hiilgus“ on tõeline meistriteos

Lõuna-Korea draama või rahvasuus K-draama žanri hinnatakse erilise jutuvestmise maneeri, tegelaskujude peene arendamise ja emotsionaalse sügavuse eest. Tunnustatud lavastaja Kim Eun-sooki Netflixi originaalsari „Hiilgus“ on üks neist menukitest, mis köitnud vaatajaid mitte ainult Lõuna-Koreas, vaid kogu maailmas. Oma karjääri jooksul rohkelt tunnustust pälvinud Kim Eun-sooki nimi ongi vaat et sünonüümiks K-draamade rahvusvahelisele edule. Tegemist on ka selle poolest märkimisväärse tegelasega, et ta on üks väheseid naiskirjutajaid suures osas meeste poolt hõivatud Korea filmitööstuses.