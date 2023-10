Natalie Mets: R2 senise õhtuse vööndi sulgemine on muusikaeluvõrgustike lõhkumine

Jutud sellest, et Raadio 2 (R2) õhtune vöönd pannakse kinni, jõudsid minuni esimest korda suve keskpaigas. Alguses tundus see uskumatu – kuidas ja miks peaks keegi plaanima sulgeda rahvusringhäälingu programmiosa, mida kuulates on üles kasvanud kogu Eesti kõrvalvoolu kultuuri- ja muusikaskeene?