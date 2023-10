REPORTAAŽ | Sõda tabas Iisraeli üllatusena, Hamasi ettevalmistused magati maha

Sõja esimese kahe päeva jooksul hukkus üle 700 iisraellase, nende hulgas ka lapsi. Vähemalt sada inimest võeti pantvangi ja viidi Gazasse. Sõjaväelaste filmitud videod näitavad, kuidas terroristid lohistavad Gaza sektori tänavatel veriseid naisi, lapsi ja sõdureid.

Pühapäeval, 8. oktoobri pärastlõunal (Iisraelis on pühapäev tööpäev – EE) on muidu rahvarohked Tel Avivi tänavad peaaegu tühjad. Kohvikud on suletud, poed siiski veel avatud. Näha on vaid üksikuid koertega jalutavaid inimesi. Teised möödakäijad varuvad toitu – küpsiseid, piima ja vett – ilmselt valmistumaks pikemaks vaenutegevuseks.

Kesklinnas asuv Dizengoffi väljak on ootamatult lärmakas. Vabatahtlikud koguvad kannatanutele humanitaarabi: inimesed tassivad hügieenitarbeid, konserve, šokolaadi ja pähkleid (iisraellastele pole vaja õpetada, et pähklid on parim toit, kui pead pikka aega varjendis istuma – minimaalses koguses leidub maksimaalselt kaloreid).

Mõned vabatahtlikud sorteerivad, teised tarnivad – peamiselt just neile, kes põgenesid Hamasi võitlejate rünnakute eest riigi lõunaosast. Paljud vabatahtlikud andsid neile isegi oma kodudes peavarju.

Vabatahtlik Omri räägib, et 7. oktoobril vahetati suhtlusvõrgustikes sõnumeid ja arutati, kuidas saaks aidata. Humanitaarabi kogumine Dizengoffile saigi üheks paljudest algatustest, mis sellises kirjavahetuses sündis.

Omri ise saabus väljakule pühapäeva hommikul kell üheksa, mil inimesi oli kohapeal kümmekond. Keskpäevaks koordineerib vabatahtlik juba paarisaja inimese tööd, jagades juhiseid läbi megafoni. Paar korda katkestab teda laul: ישראל תנצח – “Iisrael võidab!“. Aga ainult mõneks sekundiks.

Tel Avivist Jeruusalemma viival kiirteel sõidab järelkäruga traktor, mis veab Merkava tanki (Merkava on Iisraelis toodetud lahingutank, mida kasutab Iisraeli armee – EE). Traditsioonilises hassiidi riietuses iisraellane suitsetab teeservas ning hakkab tanki nähes kätega vehkima, näidates sõrmedega kahte V-tähte.