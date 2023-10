AUTOD KANALISSE: Pärast Tallinna-Rapla maanteele keskpiirde rajamist on õnnetusi juhtunud varasemast märksa rohkem.

“Pole seal kunagi nii palju avariisid olnud, kui peale selle nn “liikluse rahustamise tõket!“ kirjutab üks inimene sotsiaalmeedia grupis Raplamaa Rahvas. See on vaid üks pahameele väljendus paljudest, kuid tegu pole vaid sotsiaalmeedia kõlakojaga. Probleemidele osutasid enne piirde ehitamist nii omavalitsused kui ka eksperdid, kuid Maanteeametit see ei kõigutanud