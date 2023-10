POLIITIKARADAR | Isamaa on hakanud end toksilisest perepoliitikast lahti haakima

Tõusulainel surfava Isamaa jaoks ei saa olla paremat aega. Uus esimees on soojaks saamas ning ideaalne võimalus on asuda pakkuma Reformierakonnale alternatiivi rahandus- ja majanduspoliitikas. Nendes teemades oli Isamaa kunagi tõesti tugev, enne kui partei fookusesse tõusis perepoliitika. Kuna usutavus majandusküsimustes on olemas, on vaja see võssa kasvanud põld ainult uuesti üles künda ja midagi sealt ikka idanema hakkab. Esimene võimalus kompetentsi näidata on juba olemas – automaks.