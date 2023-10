Armin Karu: tegin väiksed investeeringud kübermaailma, kuid olen endiselt kulla usku

See on Olympic Casino loojana tuntuks saanud Armin Karu (58) uus „kodu“. Selle loo ilmumise ajal purjetab ta koos oma abikaasa Kaiaga juba Kanaari saartele ja võtab sealt edasi suuna üle Atlandi, et teha teoks oma aastate pikkune unistus: purjetada ümber maailma.